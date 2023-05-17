KOCAELİ-OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI: 4 YARALI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Derince ilçesi geçişi Çenesuyu mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde giden Erdem Demir idaresindeki 41 RR 900 plakalı otomobil, önündeki Selami Koyun idaresindeki 41 RD 905 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Erdem Demir ile Samet Köprülü, Adil Demirci ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.