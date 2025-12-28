Haberler

Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Yolda kalan araçlar iş makineleriyle kurtarılıyor.

KOCAELİ'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ederken yolda kalan araçlar da iş makineleri ile çekildi.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karla kaplanan yollarda bazı sürücüler yolda kalırken araçlar iş makinelerinin yardımı ile kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bin 200 personel, 354 araç ve iş makinesi ile kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından araç sürücülerinin kış lastiği kullanmasını, araçlarında zincir bulundurmasını ve gerekli donanımlara sahip olmadan kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yüksek kesimlere çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Haber: Ardacan UZUN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti

Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, markette el yakıyor
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay içinde ikinci acı! Ünlü oyuncu babasını toprağa verdi
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir