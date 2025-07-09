Kocaeli'nin Gebze İncisinde Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze İncisinde Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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D-100 kara yolu Güney yan yolda meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü Halim C. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Güney yan yolda Ankara istikametinde seyreden Halim C. idaresindeki 34 MJR 824 plakalı motosiklet kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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