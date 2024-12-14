Kocaeli'nin Gebze İlçesindeki Döküm Fabrikasında Yangın Çıktı
Gebze ilçesindeki bir döküm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda küçük çaplı hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Balçık Mahallesi 3274 Sokak'ta bulunan döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangın, fabrikada küçük çaplı hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel