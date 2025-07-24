Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yediemin Deposunda Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki yediemin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası depo kullanılmaz hale geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yediemin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balçık Mahallesi 3219. Sokak'taki yediemin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel