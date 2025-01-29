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Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Yangın, boş dairede mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personelince yangın söndürüldü.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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