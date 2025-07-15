Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

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Gebze'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor. Vali Aktaş, yangının söndürülmesi için hem karadan hem de havadan çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme uçağının da katıldığı çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına karadan ve havadan müdahalelerin devam ettiğini belirtti.

Orman yangınlarının büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayan Aktaş, vatandaşlara ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Vali Aktaş, ayrıca şüpheli durumların yetkililere bildirilmesinin yangınların önlenmesinde kritik rol oynayacağına dikkati çekerek, yangın alanına yakın yerdeki vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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