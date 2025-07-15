Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor. Yangın söndürme uçağının da katıldığı çalışmalarda alevlerle mücadele sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme uçağının da katıldığı çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel