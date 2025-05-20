Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Gebze'deki bir boya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu'ndaki boya fabrikasında, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/GEBZE (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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