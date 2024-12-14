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Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Apartman Çatısında Yangın Çıktı
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Gebze'deki 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle apartmanın üst katında ve çatıda hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köşklü Çeşme Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın apartmanın üst katındaki evde ve çatıda hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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