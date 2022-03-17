Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - ??????? Kocaeli'nin bazı ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağının değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.