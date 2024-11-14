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Kocaeli'nde Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 6 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nde Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 6 Şüpheli Yakalandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden çalınan yaklaşık 70 bin TL değerindeki ziynet eşyasıyla ilgili 6 şüpheli İstanbul ve Eskişehir'de yakalandı. 4 şüpheli tutuklanırken, toplam 167 suç kaydı olduğu öğrenildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde haziran ayında bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 6 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir'de yakalandı. 4 şüpheli tutuklanırken, şüphelilerin benzer suçlardan toplam 167 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 7 Haziran'da bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirilen şüphelilerin S.I., S.I., S.Ö., E.K., A.Ç. ve Z.K. olduğu belirlendi. Dün, Eskişehir ve İstanbul'da yapılan operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliye sevk edilen şüphelilerden S.I., S.Ö., E.K. ve A.Ç. tutuklanırken, Z.K. ve S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin benzer suçlardan toplamda 167 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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