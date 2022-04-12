Kocaeli'nde yüz güldüren Ramazan Şenlikleri başladı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği, Ramazan aynın bereketini hep birlikte yaşadığımız şu değerli günlerde, iftar sonrası için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde eski güzel Ramazan eğlencelerini çocuklar da yaşayacak. Ramazanın enerjisi ile anne babalar çocukluklarındaki eski Ramazan anılarını hatırlarken çocuklar ise eğlenceli anlar yaşayıp, unutamayacakları güzel bir gün geçirecek.

RAMAZAN ŞENLİĞİNE DAVETLİSİNİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği Ramazan Şenliği etkinliğin kent genelinde 10 farklı noktada yapılması planlandı. Kocaeli'nin dört bir yanında düzenlenen Ramazan etkinliğinin ilki İzmit, Gebze ve Karamürsel'de yapıldı. Çocukların unutamayacağı anlar yaşadığı etkinlikte geleneksel Türk Tiyatrosu, Hacivat Karagöz Oyunu, İbiş ve Meddah Gösterisi ile çocuklara yönelik patlamış mısır, pamuk şekeri ikram edildi. Ramazan eğlenceleri ile ilgili hafta içi mesai saatleri içinde (0262) 318 27 25 numarasından detaylı bilgi alınabilir.

HAYDİ ÇOCUKLAR EĞLENCEYE

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların oynandığı Ramazan Şenliğinde çocuklarda mutlu anne babalar da.

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