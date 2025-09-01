Kocaeli'nde Yeni Adliye Binası Kiralanacak

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 2025-2026 adli yıl açılış töreninde konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, ek adliye binası kiralanacağını açıklayarak, "Mevcut adliyemizin yetersiz kalması sebebiyle hukuk hizmetlerinin daha iyi şartlarda yerine getirilebilmesi için yeni adliye binamız tamamlanıncaya kadar ek bina kiralama yoluna gidilecektir. Bu amaçla Yahya Kaptan Mahallesi'nde Türk Telekom binasına ait olan binayı kiralama sürecini başlatmaktayız" dedi.

Karabaş Mahallesi'ndeki Kocaeli Sanayi Odası'nda 2025-2026 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Kocaeli Baro Başkanı Caner Karakadılar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

'ADALET, GÜÇLÜYÜ DEĞİL HAKLIYI KORUMAKTIR'

Açılış töreninin sadece hakim ve savcıları değil, hukuk sisteminin ayrılmaz ve tamamlayıcı parçası olan avukatları da kapsadığını söyleyen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, "Adalet, güçlüyü değil haklıyı korumaktır. Adalet, mağdur olanla empati kurabilmektir. Adalet, devletlerin refahının parayla değil, adaletle ölçüldüğünün ilanıdır. Adalet, herkese hakkını vermek konusunda kati ve devamlı bir iradedir. Mağduru da sanığı da aynı anda düşünebilmek ve herkese hakkını tam olarak verebilmektir. Arka sokaklarda oyuncağı çalındığı için ağlayan bir çocuğun yüzünü güldürebilmektir. Adalet, okul çıkışı kaçırılan, günlerce kötü muamelelere maruz kalan, hunharca öldürülen genç kızların, kadınların anne ve babalarının yüreğindeki acıyı hissedebilmektir. Adalet, eşi ve çocukları için emek veren, sonra da kapının önüne bırakılan eziyet edilen dövülen vurulan kadınlarımızın başını öne eğdirmemektir. Adalet, vicdandır; adalet, zalimin karşısında durabilmektir. Yaşadığı toplumun karakterini, hassasiyetlerini, beklentilerini, kültürünü ve geleneklerini çok iyi öğrenen bir yandan dünyadaki hukuki gelişmelerini çok iyi takip eden hakim ve savcılarımızın bu dönemde de görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına dair inancımız tamdır" dedi.

'YENİ ADLİYE BİNAMIZ TAMAMLANINCAYA KADAR EK BİNA KİRALAMA YOLUNA GİDİLECEKTİR'

Kocaeli Adliyesi'nin fiziki şartlarının yapısı itibarıyla yetersiz olduğunu belirten Semih Akgün, "Yeni adliye binasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye'sinden ve Kartepe Belediyesi'nden ruhsatla alakalı olarak yeni adliye binamızın projesi onaylanmıştır. Bu dönemde ve önümüzdeki dönemde projemizin en kısa sürede işlem sürecine başlayacağına inanıyoruz. Bu sebeple başta sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç olmak üzere Adalet Bakanlığı'mız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mevcut adliyemizin yetersiz kalması sebebiyle hukuk hizmetlerinin daha iyi şartlarda yerine getirilebilmesi için yeni adliye binamız tamamlanıncaya kadar ek bina kiralama yoluna gidilecektir. Bu amaçla Yahya Kaptan Mahallesi'nde Türk Telekom binasına ait olan binayı kiralama sürecini başlatmaktayız. Bununla birlikte hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın lojman ihtiyaçlarının karşılanması için Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde Kent Konu A.Ş.'nin inisiyatifinde bir çalışmamız yürütülmektedir. Ben, bu konuda emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza, tüm belediye başkanlarımıza, tüm vekillerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),