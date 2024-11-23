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Kocaeli'nde Yangın: 74 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nde Yangın: 74 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Başiskele ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 74 yaşındaki A.Ç. hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, evde hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeniköy Merkez Mahallesi Hürmetli Sokak'ta 74 yaşındaki A.Ç'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda dumandan etkilenen ve ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen A.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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