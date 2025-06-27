Kocaeli'nde TIR Kazası: Şoför Yaralanmadı

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM yolunda şoförünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarpmasının ardından su kanalına devrildi. Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolu İstanbul istikameti Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi geçişinde meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki 02 ABY 410 dorse plakalı TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpmasının ardından sürüklenerek yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şoförün yaralanmadığı belirlendi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/DERİNCE(Kocaeli),