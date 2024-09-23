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Kocaeli'nde Ters Yöne Geçen Araç Karşıdan Gelen Araçla Çarpıştı: 5 Yaralı

Kocaeli'nde Ters Yöne Geçen Araç Karşıdan Gelen Araçla Çarpıştı: 5 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, ters yöne geçerek karşıdan gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ters yöne geçerek karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki 41 ARG 495 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ters yöne geçti. Araç, karşı yönden gelen Ahmet Berkay Y. idaresindeki 41 AGT 397 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Kocaeli Körfez Kaza

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