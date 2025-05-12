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Kocaeli'nde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Fırat O. ağır yaralandı. Olay sonrası, yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis zanlıları yakalamak için çalışmalara başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Fırat O, Yeni Mahallesi Ayaz Sokak'ta 34 GAL 303 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların isabet ettiği araç aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Fırat O, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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