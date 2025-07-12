Kocaeli'nde Plastik Varil Üretimi Yapan Fabrikada Yangın

Kocaeli'nde Plastik Varil Üretimi Yapan Fabrikada Yangın
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Çayırova ilçesinde bulunan plastik varil üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenemediği, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik varil üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi Ayçiçek Sokak'ta bulunan fabrikanın üretim alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, fabrikada hasara neden oldu.

İtfaiye ekipleri, alanda soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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