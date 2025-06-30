Kocaeli'nde Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Kocaeli'nde Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir plastik geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 32 araç ve 71 personel ile müdahale ettiği bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında tesisin depo kısmı kullanılamaz hale geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinin depo sahasında saat 07.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri 32 araç ve 71 personel ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında tesisin depo kısmı kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sürerken yanan alan dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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