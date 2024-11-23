Kocaeli'nde Otomobil Beton Dubaya Çarptı: Sürücü Yaralı
Gebze'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, beton dubaya çarptı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton dubaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Pelitli Mahallesi'nde A.A. idaresindeki 34 GTB 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton dubaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.