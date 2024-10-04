Kocaeli'nde Otobüsün Çarptığı Kadın Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına belediye otobüsü çarptı. Kazada hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, otobüs sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otobüsün çarptığı kadın yaralandı.
Yenikent Mahallesi Fırat Caddesi'nde C.T. idaresindeki 41 AKN 645 plakalı belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan B.T'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.