Kocaeli'nde Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ot yangını, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda çıkan ve alandaki barakaların zarar gördüğü yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları havadan ve karadan olmak üzere devam etmektedir" denildi.

HABER: IArdacan UZUN/DERİNCE(Kocaeli),