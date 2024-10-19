Kocaeli'nde Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
K.B. idaresindeki 41 AVA 011 plakalı motosiklet, Yenikent Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Miraç Erdem A'ya çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsüyle Miraç Erdem A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.