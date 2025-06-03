Kocaeli'nde Motosiklet Tırla Çarpıştı: 1 Ölü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazanın ardından motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 ARF 279 plakalı motosiklet ile 41 AVM 598 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Ceset, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Trafik, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel