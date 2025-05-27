Kocaeli'nde Köy Fırını Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'nde Köy Fırını Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde söndürülmeyen ateş nedeniyle köy fırını ve ardiyesi yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, fakat binalar kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi olarak fırının çevresinde yakılan ateş belirlendi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde söndürülmeyen ateş nedeniyle köy fırını ve ardiyesi yandı.

Davulcular köyünde, dün saat 22.30 sıralarında köyün ortak kullandığı fırın ve ardiyesinin olduğu ahşap binalardan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Köylüler ve köydeki gönüllü itfaiye ekibi, yangına ilk müdahaleyi hortumlarla yaptı. Bölgeye sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fırın ve ardiyenin olduğu binaların kullanılmaz hale geldiği belirtildi. İncelemede yangının, fırının çevresinde yakılan ve söndürülmeyen ateşin sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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