Kocaeli'nde Kompozit Fabrikasında Yangın Çıktı
İzmit ilçesindeki kompozit ürünler üreten fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kompozit ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi'nde bulunan fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer birimlere sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel