Kocaeli'nde Kompozit Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nde Kompozit Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit ilçesindeki kompozit ürünler üreten fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kompozit ürünler üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi'nde bulunan fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer birimlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Felipe Melo'dan Ederson'a mesaj: Galatasaray'a git

Melo'dan dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a git kardeşim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum

Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.