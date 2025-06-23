Kocaeli'nde Kimya Fabrikasında Doğal Gaz Hattı Delindi, Güvenlik Önlemleri Alındı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasının bahçesinde kazı yapıldığı sırada doğal gaz boru hattı delindi. Ekipler, gaz akışını durdurup onarım için çalışma başlattı.

Olay, 09.00 sıralarında Sepetlipınar Mahallesi Hayat Caddesi'ndeki bir kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki inşaat alanında kazı çalışması yapan iş makinesi, iddiaya göre fabrikanın bahçesinden geçen doğal gaz boru hattını deldi. Gaz açığa çıkarken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, fabrikaya giden gaz akışını kesmesinin ardından hattı onarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede doğal gaz kesintisi olmadığı, sadece fabrikaya giden gaz akışının durdurulduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),