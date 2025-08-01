Kocaeli'nde Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kasten öldürme suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.G. düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'nin Gebze'de olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel