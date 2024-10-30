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Kocaeli'nde Kayıp İhbarı Yapılan Kişi Baraj Gölünde Ölü Bulundu

Kocaeli'nde Kayıp İhbarı Yapılan Kişi Baraj Gölünde Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kayıp olan 35 yaşındaki Abdülkadir Sapmaz, Yuvacık Barajı gölünde ölü bulundu. Jandarma, ihbar üzerine yaptığı arama çalışmalarında Sapmaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, baraj gölünde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Sapmaz'dan (35) dünden beri haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Sapmaz'ın aracının Yuvacık Barajı kenarında olduğunu tespit eden ekipler, bölgede arama çalışması yaptı. Sapmaz'ın cansız bedeni gölde bulundu.

İtfaiye botuyla kıyıya çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

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