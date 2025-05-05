Kocaeli'nde Kamyonda 397 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonda yapılan aramda 397 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Gebze ilçesinde bir kamyonu durdurdu. Polis ekipleri tarafından kamyonda narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada; ağırlığı 220 kilogram olan 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.