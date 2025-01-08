Kocaeli'nde Kadın Girişimci Geliştirme Programı Başlatıldı

Kocaeli'de "Kadın Girişimci Geliştirme Programı İş Birliği Protokolü" ile kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almaları hedefleniyor.

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamaya göre, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde imzalanan protokolün "istihdam ve beceri geliştirme" olarak belirlenen ilk adımı doğrultusunda eğitim verildi.

Sunumlarının ardından katılımcılara katılım ve başarı belgeleri sunuldu.

Programa KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mihriban Civan ve Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık katıldı.

Kadın girişimciliği destekleme temasıyla geliştirilen projede, kadınların iş hayatına ve ekonomiye katkı sağlaması, iş planlarını geliştirmeleri ve sürdürülebilir planlar üretebilmeleri hedefleri ön planda tutularak gelecek günlerde de mesleki eğitimler düzenlenmesi planlanıyor.