Kocaeli'nde Kadın Eşini Tabancayla Öldürdü
Çayırova ilçesinde F.A, bilinmeyen bir sebepten dolayı kocası S.A'ya tabancayla ateş açarak ölümüne sebep oldu. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, eşini tabancayla öldürdü.
Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde F.A, henüz bilinmeyen nedenle kocası S.A'ya (43) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından S.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheli F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.