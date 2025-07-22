Kocaeli'nde Kadın Cinayetinde 4 Tutuklama
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahla öldürülen 28 yaşındaki Havva Y.'nin eşi ve 3 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin aralarında eşinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Temmuz'da Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'nde Havva Y'nin (28), silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda Havva Y'nin eşi N.Y. ile S.Ş, G.K. ve Ş.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel