Kocaeli'nde Kaçakçılık Operasyonu: İki Gözaltı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 544 cinsel içerikli hap, 636 cinsel içerikli içecek, 940 paket sigara ile birlikte toplamda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Derince'de 1 depo ile 2 araçta arama gerçekleştirdi.
Aramada 2 bin 544 cinsel içerikli hap, 636 cinsel içerikli içecek, 940 paket sigara, 11 bin 165 dal puro, 50 elektronik sigara ve 146 gözlük ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.