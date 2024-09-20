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Kocaeli'nde Kaçakçılık Operasyonu: İki Gözaltı

Kocaeli'nde Kaçakçılık Operasyonu: İki Gözaltı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 544 cinsel içerikli hap, 636 cinsel içerikli içecek, 940 paket sigara ile birlikte toplamda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Derince'de 1 depo ile 2 araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada 2 bin 544 cinsel içerikli hap, 636 cinsel içerikli içecek, 940 paket sigara, 11 bin 165 dal puro, 50 elektronik sigara ve 146 gözlük ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa kocaeli Derince Güncel Hukuk Dünya

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