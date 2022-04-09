KAÇAK MİDYE AVCILARI POLİSE YAKALANDI - Haberler

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KAÇAK MİDYE AVCILARI POLİSE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı alan deniz polisi, bir teknede bulunan 3 kişiyi yakaladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı alan deniz polisi, bir teknede bulunan 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin yakaladığı midyeler denize geri bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisleri, saat 02.00 sıralarında Körfez ilçesi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbara konu olan tekneye yanaşan ekipler, teknedeki Ö.A., K.A. ve M.A. isimli kişileri yakaladı. Şüphelilerin yakaladığı midyelerin denize bırakılmasının ardından karaya çıkan ekipler, yaptıkları sorguda Ö.A.'nın silahla tehdit suçundan aranmasının olduğu belirlendi. Ö.A. gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli idari işlem yapılması amacıyla tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

KAÇAK MİDYE AVCILARI POLİSE YAKALANDI

KAÇAK MİDYE AVCILARI POLİSE YAKALANDI

KAÇAK MİDYE AVCILARI POLİSE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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