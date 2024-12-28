Kocaeli'nde Kaçak Makaron Operasyonu: 5 Bin 40 Makarona El Konuldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 bin 40 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

İlçede tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 40 makarona el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.