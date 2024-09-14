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Kocaeli'nde İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı, 7 Yaralı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada minibüs devrildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

D-130 kara yolun İzmit yönüne giden T.Y'nin kullandığı 41 P 2949 plakalı minibüs, Yeniköy mevkisinde aynı yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 TT 695 plakalı otomobille çarpıştı.

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 6 yaralı ile otomobil sürücüsünü çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan İzmit yönünde ulaşım, minibüs ve otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

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