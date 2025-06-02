Kocaeli'nde İklim Değişikliği Çalıştayı Düzenlendi

Kocaeli'nde İklim Değişikliği Çalıştayı Düzenlendi
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Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda, iklim değişikliği ve gençlerin yeşil dönüşümdeki rolleri ele alındı. Farkındalık yaratmayı hedefleyen forumda, katılımcılar çeşitli konular üzerinde tartışmalar gerçekleştirdi.

Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme-II Programı kapsamında yürütülen "CLIMPS-Endüstriyel Üretim Platformlarında 2030 İklim Değişikliği Eylem Planı Modeli için Eşleştirme Projesi" çerçevesinde çalıştay düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesindeki bir otelde Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Sevil Veli'nin moderatörlüğünde düzenlenen "Yerel Politika Etki Forumu ve Gençlik Çalıştayı"na kamu kurumları, üniversiteler, sanayi kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve genç bireyler katıldı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde kısa vadeli planların yeniden şekillendirilmesi ve yerel politika etkisi oluşturulması hedefiyle farkındalık sağlanması amaçlanan forumda, katılımcılar, iklim değişikliği ve gençlik odaklı beş farklı masa etrafında bir araya gelerek konuları detaylı şekilde ele aldı.

Gençlerin yeşil dönüşümdeki rolü, eğitim ve farkındalık çalışmaları, iklim liderliği, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, yerel iklim politikalarına gençlerin katılımı ile dijitalleşme ve Yeşil Mutabakat bağlantısı gibi başlıkların masaya yatırıldığı çalıştayda dile getirilen fikir ve çözüm önerileri kayıt altına alındı.

Çalıştayın sonuç bildirgesinin kısa sürede hazırlanarak tüm paydaşlarla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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