Kocaeli'nde Hurda Sahasında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir hurda sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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