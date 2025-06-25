Kocaeli'nde Hurda Sahasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir hurda sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel