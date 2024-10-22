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Kocaeli'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 8 Yaralı

Kocaeli'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 8 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 65 yaşındaki Günay Ergen hayatını kaybetti. Olayda 8 kişi yaralandı, tedavi süreçleri devam ediyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan 8 kişiden, olayın yaşandığı binanın karşısındaki 3 katlı evin bahçesinde olan ve üzerine düşen beton parçaları nedeniyle durumu ağır olan Günay Ergen (65), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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