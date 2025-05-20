Kocaeli'nde Boya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, fabrikanın kazan bölümünde çıkarken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Pelitli Mahallesi'nde bulunan boya fabrikasının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, 11 araç ve 34 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın fabrikada hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel