Kocaeli'nde Bisikletli Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

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Gebze ilçesinde bisikletli 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası sürücü M.B. tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisikletli çocuğun kazada ölümüne ilişkin panelvan sürücüsü tutuklandı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1301 ile 1301/5 sokakların birleştiği noktada dün meydana gelen kazada, 11 yaşındaki yabancı uyruklu H.C'nin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 34 HR 5490 plakalı panelvanın sürücüsü M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesine sevk edilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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