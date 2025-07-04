Kocaeli'nde Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Çayırova ilçesinde elektrikçi dükkanında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan G.O. hastanede yaşamını yitirdi. D.Y. isimli iş yeri sahibinin gözaltına alındığı olayda, G.O.'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki elektrikçide dün iş yeri sahibi D.Y. ile G.O. arasındaki tartışmada bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan G.O. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
G.O'nun cenazesi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel