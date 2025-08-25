Kocaeli'nde Bıçaklı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İzmit ilçesinde çıkan bir tartışma sonucunda 20 yaşındaki genç P.T., kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Dün gece Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine P.T. (20) kimliği öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınlarının aracıyla hastaneye götürülen genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tanaç'ın cenazesinin yarın Tavşantepe Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
