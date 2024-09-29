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Kocaeli'nde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde dün, esnaf Y.L. ile E.T. arasında çıkan bıçaklı kavgada Y.L'nin öldürülmesi, A.B. ve U.C.L'nin ise bıçakla yaralamasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar E.T. ve K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde esnaf Y.L. ile E.T. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.L. ile yakını A.B. ve U.C.L. bıçakla yaralanmıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.L. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli E.T. ile kavgaya karıştığı belirlenen K.T, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

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