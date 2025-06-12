Kocaeli'nde Araçta 8 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca ve 8 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışma yapıldı.

Çayırova ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 8 ruhsatsız tabancayla 8 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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