Kocaeli'nde Apartman Yangını: 3 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler apartmanın diğer katları ile bitişiğindeki 4 katlı apartmana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangında mahsur kalan biri yatağa bağımlı 3 kişiyi kurtardı.

Kurtarılanlar sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle iki apartmanda hasar oluştu.