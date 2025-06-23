Kocaeli'nde Apartman Yangını: 3 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'nde Apartman Yangını: 3 Kişi Kurtarıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bir yangında, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Yangın, Cedit Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın ikinci katında başladı ve bitişiğindeki 4 katlı apartmana da sıçradı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler apartmanın diğer katları ile bitişiğindeki 4 katlı apartmana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangında mahsur kalan biri yatağa bağımlı 3 kişiyi kurtardı.

Kurtarılanlar sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle iki apartmanda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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