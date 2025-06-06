Kocaeli'nde Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yavuz Selim Mahallesi 406. Sokak'ta bulunan Saliha Y'ye ait 3 katlı apartmanın giriş katındaki kiracı olarak yabancı uyruklu 3 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında üst katta oturan 2 kişi dumandan etkilenirken, ev sahibi Saliha Y. ise yaşadığı panik nedeniyle fenalık geçirdi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ve ev sahibi ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Öte yandan, olayın ardından kaçan ve yangını çıkardığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişiden biri, Gebze Otogarı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.