Kocaeli'nde Ahır Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde kullanılmayan bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Yangın sonucunda ahır kullanılamaz hale geldi ve çökme riskine karşı kontrollü bir şekilde yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtar Ustaoğlu Sokak'taki kullanılmayan ahırda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ahırın çökme riski bulunması nedeniyle kontrollü olarak yıkılırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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